/669488/توزيع-جغرافى-لمراكز-الإصلاح-والتأهيل-تيسيرا-على-أسر-النزلاءاللواء-طارق-مرزوق-يكشف-تفاصيل-جديدة

تحدث اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع الحمايه المجتمعيه خلال الافتتاح التجريبي لمركز الاصلاح والتاهيل بدر عن استراتيجيه وزارة الداخليه للتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل بمراعاة التوزيع الجغرافي تيسيرًا على أسر النزلاء.

دوت الخليج

وافتتحت وزارة الداحلية الخميس، «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، والذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان.

توزيع جغرافى لمراكز الإصلاح والتأهيل تيسيرًا على أسر النزلاء..اللواء طارق مرزوق يكشف تفاصيل جديدة

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، قال أن وزارة الداخلية تسعى بكل جهد إلى ترسيخ مفاهم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن، مؤكدا أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان.

رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يشيد بأداء الداخلية فى الإصلاح والتأهيل

بجانب ذلك عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية قاموا الخميس بتفقد مركز الإصلاح والتأهيل – بـدر"، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.