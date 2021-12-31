«لنجعله آمن وأطيب».. شريهان تستقبل العام الجديد بكلمات مؤثرة

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استقبلت ملكة الفوازير وحسناء هوليود الشرق شريهان، العام الجديد 2022 بكلمات رقيقة ومؤثرة، تمنت بها عام أسعد وأجمل لها وللناس أجمع.

دوت الخليج يرصد كلمات النجمة شريهان عن العام الجديد 2022.

غردت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏عام جديد سعيد.. خذ يدي وأعطني يدك بمنتهي الإنسانية والآدمية، بنور وخير قلبك وقلبي، عقلك وعقلي".

رسالة شريهان للعام الجديد

وتابعت: "بالفكر والعلم لنجعله عاماً جديداً آمن أطيب أسعد أعظم وأجمل لنا جميعاً كبشر".

الجمهور يهنئ شريهان بمناسبة عيد ميلادها

من جانبه، هنأ عدد كبير من جمهور الفنانة شريهان من مختلف دول العالم بعيد ميلادها عن طريق عدد من الرسائل الصوتية عبر تويتر .

علقت شريهان علي الرسائل الصوتية قائلة:"هذه الرسالة الحقيقة أعظم وأغلى هدية ممكن يتمناها إنسان .. مش عارفة إيه اللي ممكن أكتبه أو أقوله وأقدمه لكم وممكن يساوي ما تقدموا أنتم لي من حب وإحترام وتقدير ومشاعر جميلة غالية صادقة؟!!.. مابقتش لاقيه أي كلام ممكن يشكركم أو يعبر عن مالكم في قلبي.. اطلبوا مني أي شيء وأنا سأفعل. "

مسيرة شريهان الفنية

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".