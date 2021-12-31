على طريقته الخاصة..عادل إمام يحتفل مع جمهوره بالعام الجديد

/669491/على-طريقته-الخاصةعادل-إمام-يحتفل-مع-جمهوره-بالعام-الجديد

حرص الزعيم عادل إمام على تهنئة جمهوره والاحتفال معهم بالعام الجديد 202، الذي تبقى ساعات قليلة على استقباله، وذلك من خلال نشر صوره له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتوجيه رسالة لجمهوره.

دوت الخليجي تهنئة عادل إمام للجمهور بالعام الجديد

وكتب عادل إمام عبر «إنستجرام»: «كل عام وأنتم بخير بسبب العام الجديد».

من ناحية أخرى، يستعد الفنان الكبير عادل إمام، لمفاجأة الجمهور خلال الفترة المقبلة، من خلال البدء في التحضير لعمل سينمائى جديد يجمعه بنجله محمد إمام، بعنوان «الواد وابوه».

ولم يستقر الفنان عادل إمام على الشكل الذى من المقرر ان يظهر به العمل السينمائى ، ولكنه تم الاستقرار فقط على الفكرة الرئيسية للفيلم.

السيرة الذاتية لعادل إمام

عادل إمام، ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

والد الزعيم كان يعمل في مصلحة السجون "شاويش" حتى خرج من الخدمة برتبة رقيب أول.

ويعد الزعيم عادل إمام أكبر أخواته، حيث لديه شقيقة هي إيمان التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي، كما إن إمام لديه أخ أصغر منه وقد عمل في مجال الإنتاج.

بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

انطلاقة عادل إمام الفنية

تألق عادل إمام في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.

سيرة الزعيم الفنية

قام الزعيم ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالثمانينيات والتسعينيات، كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية فناني جيله.

بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم، مثل "البحث عن فضيحة" مع كل من الفنانين ميرفت أمين وسمير صبري، "عنتر شايل سيفه" مع نورا.