محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه بعنوان «كلها عايشاها».. تعرف على كلماتها

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طرح المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى ،اليوم الجمعة، أغنية جديدة تحمل اسم «كلها عايشاها» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «معنداني» للفنان محمد شاهين.

أغنية كلها عايشاها

الأغنية من ألحان غاندى، وتم طرحها على طريقة الديو، ومن المتوقع أن تحقق مشاهدات عالية خلال الساعات المقبلة.

كلمات أغنية كلها عايشاها

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا بطل وانتم هوا، أنا الكبير في المستوى، أنا زعيم أنا دولتي، هنا هعملك جنازة، لسه أنا طبعي جدعنة".

من جانبه، يحيى المطرب محمد شاهين، 3 حفلات غنائية بمناسبة احتفالات رأس السنة بالقاهرة و6 أكتوبر، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

محمد شاهين يتألق بأغنية معنداني

وطرح محمد شاهين، الأسبوع الماضى، أغنية بعنوان "معندانى"، على موقع "يوتيوب"، والتي قام بتقديمها على طريقة الديو مع المطرب الشاب أحمد فرنسا وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وكلمات الأغنية الرابر محمود كلاظة وكلمات الطرب أحمد يوسف، والأغنية من ألحان وتوزيع إسلام مونتى.

هذا وقد اندلعت أزمة جديدة داخل الوسط الفني بين كلًا من المطرب محمد شاهين وحمو بيكا، خلال، وذلك بعدما كشف “شاهين” عن تفاصيل القصة التي كانت بسبب ألبوم “بيكا” الجديد.

أزمة حمو بيكا ومحمد شاهين

نشر “شاهين” تفاصيل خلافه مع حمو بيكا في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، قائلًا: "أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير ما اعرف".