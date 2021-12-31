بعد تأجيله العام الماضي..طرح مسلسل «عالم موازي» في رمضان 2022

/669494/بعد-تأجيله-العام-الماضيطرح-مسلسل-عالم-موازي-في-رمضان-2022

حلت اللعنة على مسلسل «عالم موازي» الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، العام الماضي، وتوقف عرضه في رمضان 2021، بسبب ضرب كورونا لمعظم صناعه على رأسهم دنيا ووالدتها دلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد عرض مسلسل «عالم موازي» في رمضان 2022

وقرر صناع عمل مسلسل «عالم موازي»، طرحه هذا العام ليخوض المنافسة الرمضانية الجديدة.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في اطار كوميدى.

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة من صندوق الذكريات

من جانبه، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز في يوم الجمعة، متمنية لجمهورها ومتابعيها يوم ملئ بالحنية والسعادة كوالديها.

نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم في يوم الجمعه ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرًا".

وأضافت: "بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي.. وسعادة وضحك وحب زي بابي".