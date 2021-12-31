الأمطار لم تمنع مواطنى السويس من الاحتفال بالكريسماس على الكورنيش «صور»

جدة - نرمين السيد - شهد كورنيش السويس الجديد ازحادم وملء المكان المخصص للسيارات، وحرص المارة على السير بممشى الكورنيش بالرغم من هطول الأمطار منذ صباح اليوم حتى الآن.





فيما امتلأت الكافتيريات بالكامل بمنطقة الكورنيش بالشباب والأسر للاحتفال بالكريسماس، وحرص كل مكان على تقديم عروض مميزة من أجل جذب المواطنين.

فيما تواجدت سيارات الانتشار السريع بشوارع السويس، وخصوصا فى المناطق التى تشهد احتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، من أجل تأمين المواطنين والتعامل مع أى طوارئ قد تحدث.