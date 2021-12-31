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جدة - نرمين السيد - شهد كورنيش السويس الجديد ازحادم وملء المكان المخصص للسيارات، وحرص المارة على السير بممشى الكورنيش بالرغم من هطول الأمطار منذ صباح اليوم حتى الآن.
فيما امتلأت الكافتيريات بالكامل بمنطقة الكورنيش بالشباب والأسر للاحتفال بالكريسماس، وحرص كل مكان على تقديم عروض مميزة من أجل جذب المواطنين.
فيما تواجدت سيارات الانتشار السريع بشوارع السويس، وخصوصا فى المناطق التى تشهد احتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، من أجل تأمين المواطنين والتعامل مع أى طوارئ قد تحدث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمطار لم تمنع مواطنى السويس من الاحتفال بالكريسماس على الكورنيش «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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