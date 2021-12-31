البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية يحتفل برأس السنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكتب يونس، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة: "ده البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية صغيرة كده بالعام الجديد لحد ما يكمل، المنطقة دى هتبقى مبهرة.. مزار سياحى لوحدها، تحيا مصر". يأتى ذلك فى إطار احتفال مصر برأس السنة الميلادية 2022.

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