جدة - نرمين السيد - واستثنى القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات. جاء ذلك نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيىء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تعطيل الدراسة بمحافظة البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.