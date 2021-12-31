جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذى نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطنى، وجنى ثمار العمل فى بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر". واختتمت قائلة: "كل عام وشعب مصر بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل-قرينة الرئيس: نرجو الله أن يكون 2022 بداية جديدة لاستكمال مسيرة العطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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