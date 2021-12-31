مواطنون عن هدية الرئيس من مستقبل وطن فى العام الجديد: بنحبك ياريس «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قدم أعضاء حزب مستقبل وطن لعدد من الأطفال والمواطنين، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لهم بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022.



جدة - نرمين السيد - قدم أعضاء حزب مستقبل وطن لعدد من الأطفال والمواطنين، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لهم بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022. ووجه عدد من الأطفال والمواطنين الشكر للرئيس السيسى، معبرين عن سعادتهم لهذه اللفتة الطيبة. وقال عدد منهم: "شكرا ياريس بنحبك".

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