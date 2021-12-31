أمطار متوسطة الشدة تضرب مدن المنيا وسط خلو الشوارع من المواطنين

جدة - نرمين السيد -

وشهدت جميع مدن المحافظة التسع انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة منذ أمس، وسط استعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أية كميات كبيرة من الأمطار قد تهطل.

من جانبه أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خصوصًا على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى طارئ وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا ضرورة تحلى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أى حالات طارئة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر والتى قد تنجم عن هذه الحالات.

وتستقبل محافظة المنيا شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ على الأرقام التالية : 2342200 ، 2320001 والخط الساخن 114.