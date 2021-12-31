السيدة انتصار السيسى مهنئة المصريين والعرب بالعام الجديد: نرجو من الله أن يكون عام خير وسلام

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، متمنية أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذي نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر..كل عام وشعب مصر بخير".

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