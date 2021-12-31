/669497/مشنوقا-بحبل-العثور-علي-جثة-طفل-بقرية-عزبة-النقيب-بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة طفل مشنوقا بحبل داخل حديقة بقرية عزبة نقيب، التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل جنينة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي.

مشنوقا بحبل العثور علي جثة طفل بقرية عزبة النقيب بقنا

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ثابت هاني ثابت، يبلغ من العمر 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مشنوقا بحبل داخل حديقة بعزبة نقيب بمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.