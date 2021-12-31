/669498/عام-خير-وسلام-واستقرار-انتصار-السيسي-تهنيء-الشعب-المصري-بمناسبة-بداية-العام-الجديد

تقدمت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد.

جاء ذلك عبر صفحتها الشخصية فيس بوك، قائلة:" أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذي نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر. كل عام وشعب مصر بخير".

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