/669502/حملة-حبيب-المصريين--هدية-الرئيس-لمستقبل-وطن-تنتشر-بالشوارعومواطنونهابى-نيو-يير-ياريس

شهدت شوارع محافظات الجمهورية،جولات مختلفة لأعضاء حزب مستقبل وطن، فى ضوء حملة (حبيب المصريين – هدية الرئيس)، وذلك لتهنئة المواطنين بمناسبة العام الميلادى الجديد، حيث قام الأعضاء بتوزيع الهدايا على مختلف المواطنين.

دوت الخليج

وتضمنت الجولات حديث الأعضاء مع المواطنين أثناء تسليم الأهالى الهدايا بقولهم:"سيادة الرئيس بيقولكم كل سنة وأنتم طيبين بالسنة الجديدة"، فيما عقب مختلف المواطنين بقولهم" "شكرا لأحلى رئيس فى الدنيا ""و"هابى نيو يير ياريس"فى الوقت الذى تضمنت الردود أيضا رسائل إيجابية عن أوضاع الأمن والآمان التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة".

حملة (حبيب المصريين – هدية الرئيس) لمستقبل وطن تنتشر بالشوارع..ومواطنون"هابى نيو يير ياريس"

يأتى ذلك أيضا بعد ساعات من ما شهدته شوارع محافظة القاهرة أنتشار كبير لمبادرة حزب «مستقبل وطن» لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى الشوارع تحت إشرف فنيين ومهندسين متخصصين فى هندسة الكهرباء من أبناء الحزب، حيث كانت أعمدة الكهرباء تمثل إشكالية كبيرة مع قدوم موسم الشتاء وسقوط الأمطار خاصة فى حالة خروج الأسلاك منها مما تؤدى إلى "كهربة"المواطنين. فى الوقت الذى وجه الحزب بتعميها بمختلف المحافظات.