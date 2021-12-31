/669504/إصابة-11-فى-تصادم-سيارة-نقل-مع-ميكروباص-اعلى-كوبرى-سوهاج-الجديد

أصيب 11 شخص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقلي أعلى كوبري سوهاج الجديد بالقرب من مستشفى العسكري، وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عنما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد بوقوع حاث وتصادم سيارتان أعلى كوبري سوهاج الجديد.

أنتقل على الفور مأمور القسم، ورئيس مباحث القسم، وبعض ضباط القسم الى موقع الحادث، والفريق المعاون له وسيارات الاسعاف لنقل المصابين.

واسفر الحادث عن إصابة كل من حسين ابوالحمد، 24 عام، اشتباه كسر بالركبة اليمني، وبولس سيد، 21 عام اشتباه ما بعد الارتجاج، سميرمحمد، 42 عام، اشتباه ارتجاج، ونجلاء مبارك، 35 عام، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ورضا فاضل، 35 عام، اشتباه كسر بالأنف، وحسن راغب، 39 عام، كدمات متفرقة بالجسم، واحمد سعدالدين، 30عام، كدمات متفرقة بالجسم، محى عبدالحميد، 58 عام، اشتباة كسر بالساق الايسر، عبدالصمد احمد 24 عام، كدمات متفرقة بالجسم، وحسام السيد، 33عام، كدمات متفرقة بالجسم، سمعان كرياكوس، 20 عام، اشتباه كسر بالعامود الفقري.

تم نقل 7 من المصابين الى مستشفى سوهاج العم، ونقل 4 مصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

انجاز 101 مشروع بقطاع الطرق والكباري في سوهاج

أعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالاضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .