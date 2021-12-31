«نشوفكوا السنة الجاية».. نجوم الفن يمازحون الجمهور بمناسبة العام الجديد «صور»

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ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام العام الجديد 2022، وبمناسبة هذا الحدث المميز حرص نخبة من نجوم الوسط الفني على تهنئة جمهورهم ومحبيهم، متمنين لهم سنة سعيدة.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الفن بالعام الجديد 2022.

أحمد الفيشاوي يمازح جمهوره بمناسبة العام الجديد

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، الفنان أحمد الفيشاوي، الذي مازح متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلًا: "كل سنة وأنتوا بألف صحة وسعادة.. أشوفكوا السنة الجاية إن شاء الله".

وبرفقة نجله، تمنى الفنان محمد كيلاني لمتابعيه تحقيق كل ما يتمنوه، حيث نشر صورة جديدة تجمعه بصحبة نجله على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا:" سنة سعيدة جديدة 2022.. كل سنة واحنا طيبين ويارب نحقق كل اللي بنحلم بيه".

أحمد سعد يهنئ متابعيه بالعام الجديد رفقة زوجته

وهنأ النجم أحمد سعد متابعيه بنشره صورة برفقة زوجته وسط احتفالات رأس السنة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنتوا طيبيبن، ويارب السنة الجديدة تكون سعيدة وفيها الخير كله".

نسرين طافش تحتفل بالعام الجديد بإطلالة حمراء نارية

فيما أطلت النجمة نسرين طافش على متابعيها عبر «إنستجرام» بفستان أحمر ناري وتمنت لهم عام سعيد قائلة: "كل عام وأنتم بخير".

واختارت الفنانة دينا فؤاد إطلالة سوداء لتهنئ محبيها بالعام الجديد، حيث وجهت لهم رسالة قائلة: "عام جديد سعيد".

ويستعد التليفزيون المصري لسهرة رأس السنة، مساء اليوم الجمعة، بخطة متميزة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

خريطة السهرات الفنية على الفضائيات للاحتفال بالعام الجديد

احتفالا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يذاع اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc، ويتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن، وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الأستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

سهرة مع «شيرين عبدالوهاب وبناتها»

تستقبل النجمة الكبيرة شيرين عبدالوهاب العام الجديد بصحبة إسعاد يونس في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة dmc وذلك في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الاخيرة، وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين مع إبنتيها مريم وهنا، تكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة وكذلك تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

سهرة مع «عمر كمال وياسمين على واسلام محي»

في سهرة فنية خاصة ببرنامج واحد من الناس بمناسبة رأس السنة في الحادية عشر مساء الجمعة المقبلة، تتضمن السهرة العديد من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الأغنية الشعبية والرومانسية والاسكتشات الكوميدية، ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجم الأغنية الشعبية عمر كمال ويقدم باقة من أجمل اغانيه، كما يستضيف المطربة ياسمين على التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد وتتواصل السهرة مع المونولجيست الشهير إسلام محي الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن، بالإضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت، وتذاع السهرة الخاصة من برنامج واحد من الناس الجمعة ليلة رأس السنة في الساعة 11 مساءً على شاشة الحياة .