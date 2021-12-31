/669501/أحمد-الفيشاوي-يتجاهل-أزمة-انفصاله-عن-زوجته-ويهنئ-جمهوره-بحلول-عام-2022

دوت الخليج يرصد تهنئة أحمد الفيشاوي لمتابعيه بمناسية العام الجديد.

الفيشاوي على الانستجرام

وكتب الفيشاوي معلقًا على الصور: " كل سنة و انتو بالف صحة و سعادة.. اشوفكو السنة اللي جاية ان شاء الله".

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

وأضافت، "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس".

وتابعت،"واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

سبب انفصال أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل

هذا وكشف مصدر مقرب من أسرة أحمد الفيشاوي، أن السبب وراء انفصال الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل هو الخيانة، وقال: "ندى عانت على مدار سنوات زواجها من احمد الفيشاوى من نزواته وكانت تسامحه لأنها تحبه وهو يحبها، ولكن هذه المرة كان قد امتلأت منه مما جعلها تتخذ القرار وتُصر عليه".

وتابع المصدر: "طلبت ندى الكامل الانفصال من أحمد الفيشاوي بكل هدوء ولكنه رفض في البداية وتوسل لها وحاول أن يصالحها ولكنها فشل في هذا الأمر بعد تدخل المقربين منهما لاصلاح الأمر ليتفقا في النهاية على الانفصال في هدوء".

واختتم: "انفصل أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل في هدوء وبكى أمام المأذون بعدما خسرها واعطاها كافة حقوقها"، مشيرًا إلى أنهما مازالا يحبوا بعضهما ولكن الانفصال سيكون أفضل لهما.