جدة - نرمين السيد - وكتبت الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد. وتابع الرئيس: "أدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالى مزيدا من التنمية والرقى وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.. وكل عام وأنتم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى مهنئا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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