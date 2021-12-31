جدة - نرمين السيد - أهابت محافظة الغربية بالمواطنين، البقاء فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.



جدة - نرمين السيد - أهابت محافظة الغربية بالمواطنين، البقاء فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية. كما أهابت المحافظة، بأصحاب المركبات الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الغربية تهيب بالمواطنين البقاء فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.