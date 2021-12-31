منتدى شباب العالم مهنئا بـ2022: محظوظ من سيبدأ عامه معنا

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى: "محظوظ من سيبدأ عامه مع WYF!، إنه سحر الحظ لعام 2022 وأول علاج لهذا العام، استخدمه جيدا، سنة جديدة سعيدة، بالفعل".

ومن المقرر انطلاق المنتدى، فى شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.