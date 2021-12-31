الرئيس السيسى: أدعو الله تعالى أن يوفقنا فى العام الجديد لتحقيق مزيدا من التنمية والرقى لوطننا

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وازدهار.
وقال الرئيس السيسى في تغريدة عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير".
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