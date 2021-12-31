بجلسة تصوير مثيرة..إلهام عبد البديع تستقبل العام الجديد من لوس أنجلوس..«صور»

/669505/بجلسة-تصوير-مثيرةإلهام-عبد-البديع-تستقبل-العام-الجديد-من-لوس-أنجلوسصور

استقبلت الفنانة إلهام عبد البديع، العام الجديد 2022 بجلسة تصوير جديدة ومثيرة بلوس أنجلوس، أبرزت من خلالها أنوثتها الطاغية، وحرصت على مشاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليجيرصد احتفال إلهام عبد البديع برأس السنة

وارتدت إلهام عبد البديع، تشيرت أحمر اللون يتناسب مع مناسبة العام الجديد موضوع عليه جاكت فرو، وهوت شورت أسود اللون، وظهرت في مجموعة صور بشكل كلاسيكي للغاية.

ريهام عبد البديع في رمضان 2022

ومن ناحية أخري تستعد إلهام عبدالبديع للعودة للدراما المصرية من خلال عمل في موسم رمضان المقبل رفضت الأفصاح عنه في الوقت الحالي لحين تعاقدها بشكل رسمي ولكن العمل والشخصية الذي تعود من خلالهم سيكونوا مفاجئة كبيرة لكل محبيها.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

يشار إلي أن أخر أعمال إلهام عبدالبديع مشاركتها في حكاية «ويبقي الأثر» ضمن حكايات مسلسل «إلا انا» وحقق الحكاية نجاح جماهيري كبير وكانت من بطولة نجلاء بدر ومحمد التاجي ومصطفي درويش تأليف يسري الفخراني.

وتعد الحكاية سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.