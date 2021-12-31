/669506/برلمانى-يهنى-الرئيس-السيسي-بمناسبة-العام-الجديد

هنأ النائب محمد كمال موسي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وطن عن محافظة قنا ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بمناسبة قدوم العام الجديد 2022 .

نصت البرقية " علي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأسمی آيات التهاني القلبية وأصدق عبارات التقدير والإحترام بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢ داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة .

برلمانى يهنى الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

كما بعث ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالعام الميلادي الجديد وأن يبارك الله جهودهم المخلصة وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الحبيبة.