/669508/موسي-يلتقي-شركة-المقاولون-العرب-لمناقشة-انهاء-أعمال-الصرف-الصحى-بقري-محافظة-قنا

التقي البرلمانى محمد كمال موسي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بقنا ، مسؤلي شركة المقاولون العرب بمحافظة قنا ، وذلك لمناقشة انهاء أعمال الصرف الصحى بقري محافظة قنا ومناقشتها والعمل علي تنفيذ المشاريع بجميع القري .

وقال البرلمانى محمد كمال موسي، في تصريح "لموقع دوت الخليج " أنه عقد أجتماع موسع مع مسؤلي شركة المقاولون العرب بقنا وعلي رأسهم عماد الزوق مدير الشركة مشيرا أنه مناقشة تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بالعديد من القري والمناطق بكافة مراكز المحافظة و إنهاء مشروع الصرف الصحى بقرية أبومناع بحرى ، والوصول إلى الحلول المجدية وإزالة المعوقات التى تواجه المشروع .

موسي يلتقي شركة المقاولون العرب لمناقشة انهاء أعمال الصرف الصحى بقري محافظة قنا

وتابع قائلا : أنه سوف يتم الإنتهاء من إنشاء المحطات الرئيسية والبدء في تنفيذ أعمال المشروع والإنتهاء منها في أسرع وقت ، والإتفاق على إنشاء خط الإنحدار بشكل أوسع ، وذلك لضمان انضمام المناطق السكنية الجديدة لخط الصرف الصحى مستقبلاً .

وأوضح موسي أن مشكلة الصرف الصحي بمناطق الرملة والزهرانة والعوابد بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا ، ودخول تلك المناطق ضمن مشروع الصرف الصرف ، مشيرا أنه تم التوجيه بإزالة المعوقات وإتخاذ جميع السبل والحلول للبدء في الأعمال في تلك المناطق ، وتقديم كافة الإمكانيات والمعدات التى قد يحتاجها المقاول لسرعة إنهاء المشروع بقرية أبومناع بحري و مناقشة أعمال مشروع الصرف الصحى بقري الشيخ على ونجع سعيد ونجع عزوز بمركز دشنا ، وتم التنسيق مع الشركة لإتمام وإنهاء المشروع بتلك القرى فى أقرب وقت ممكن .