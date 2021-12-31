/669509/إيمان-دياب-تتألق-بكليب-3-ورقات-مع-بداية-العام-الجديد

بعد النجاحات الساحقة التي حققتها الفنانة الشابة إيمان دياب، بأغنياتها المتألقة، تستعد لإستقبال العام الجديد بطريقة خاصة، من خلال طرح كليب غنائي جديد، بعنوان «3 ورقات»، من كلمات عبد الرحمن عاصم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية 3 ورقات لإيمات دياب

وتعد «3 ورقات» من ألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل

مهندس صوت ومكس وماستر ماهر صلاح، رؤية واخراج black Pillegy وتصميم محمد صالح شحاتة ميكاب ارتيست اسما الديب شعر حمادة بيوتى فوتوغرافيا خالد حمدى.

موعد طرح كليب 3 ورقات

ومن المقرر طرح الكليب على قناة ايمان دياب الرسمية على اليوتيوب بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا في الثالث من يناير.

وتقيم إيمان احتفال كبير في نفس يوم طرح الكليب سيحضره عدد كبير من صناع الأغاني ونجوم الفن.

نجوم الفن يمازحون الجمهور بمناسبة العام الجديد

وحرص نخبة من نجوم الوسط الفني على تهنئة جمهورهم ومحبيهم، متمنين لهم سنة سعيدة.

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، الفنان أحمد الفيشاوي، الذي مازح متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلًا: "كل سنة وأنتوا بألف صحة وسعادة.. أشوفكوا السنة الجاية إن شاء الله".

وبرفقة نجله، تمنى الفنان محمد كيلاني لمتابعيه تحقيق كل ما يتمنوه، حيث نشر صورة جديدة تجمعه بصحبة نجله على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا:" سنة سعيدة جديدة 2022.. كل سنة واحنا طيبين ويارب نحقق كل اللي بنحلم بيه".

أحمد سعد يهنئ متابعيه بالعام الجديد رفقة زوجته

وهنأ النجم أحمد سعد متابعيه بنشره صورة برفقة زوجته وسط احتفالات رأس السنة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنتوا طيبيبن، ويارب السنة الجديدة تكون سعيدة وفيها الخير كله".

واختارت الفنانة دينا فؤاد إطلالة سوداء لتهنئ محبيها بالعام الجديد، حيث وجهت لهم رسالة قائلة: "عام جديد سعيد.