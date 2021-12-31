نورين كريم تستقبل العام الجديد بإطلالة حمراء مبهجة «صور»

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استقبلت الفنانة الشابة نورين كريم العام الجديد 2022 بإطلالة حمراء مبهجة، أبرزت عن أنوثتها ومنحت متابعيها طاقة إيجابية.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة الشابة نورين كريم بالعام الجديد 2022.

نورين كريم تخضع لجلسة تصوير مبهجة

خضعت نورين كريم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور مروان جمال، ظهرت خلالها بفستان أحمر مطرز من تصميم محمود غالي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميكاب فاتح وتسريحة شعر مرفوعة.

ظهرت نورين من أمام إحدى أشجار الكريسماس، وكانت إطلالتها ساحرة ومبهرة حيث استعانت بالماكيير عبد القادر عبد القادر والكوافير سيد رحيم نورين.

نورين كريم تفاجئ الجمهور بحلاقة شعرها

وسبق وأن فاجأت الفنانة نورين كريم، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن قامت بـ"حلق شعرها" "زيرو"، على غرار النجمات العالميات.

وظهرت نورين بدون شعر في أحداث مسلسل "طاقة نور"، بطولة الفنان هاني سلامة، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي.

شاركت نورين في أكثر من عمل سابق، وتقدم شخصية "حسيبة" في المسلسل الجديد الذي يرجع إليه سبب حلاقتها لشعرها للمشاركة فيه، وتظهر الفتاة في أحداث العمل بدور "بلطجية".

وأصر مخرج العمل أن تقوم بطلة الدور بحلاقة شعرها ورفض ارتداء الباروكة، وهو ما تقبلته "نورين"، حيث قامت بحلاقة شعرها قبل بدء تصوير المسلسل بـ 3 أشهر لتتأقلم مع الشخصية.

السيرة الذاتية لنورين كريم

نورين" فتاة من مدينة الإسماعيلية، شاركت أثناء دراستها بمسرح المدرسة، واستطاعت من خلاله أن تحصل على العديد من الجوائز على مستوى المحافظة والجمهورية، بعدها انتقلت للعيش بالقاهرة وقامت بدراسة التمثيل، عن طريق "كورسات" معهد الفنون المسرحية.

كما استطاعت نورين أن تلفت الأنظار لها من خلال مشاركتها في فيلم "بنتين من مصر" الذي قامت ببطولته زينه وصبا مبارك، ومؤخرا شاركت في مسلسل "السبع وصايا".