/669511/نور-تهنىء-متابعيها-بالعام-الجديد-يارب-أحلامكم-تتحقق

هنأت الفنانة نور، جمهورها ومتابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، ناشرة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفديدوهات " انستجرام"، معلقة عليها" سنه جديدة سعيدة".

دوت الخليج

نور تستقبل عام 2022

وكتبت نور على الصورة قائلة: " سنة سعيدة عليكم كلكم يا رب يديكم الصحة والستر وراحة البال والسعادة الحقيقية، وأحلامكم كلها تتحقق في ٢٠٢٢".

مسلسل راجعين يا هوا

وانضمت الفنانة المتألقة نور، لأبطال مسلسل "راجعين ياهوا"، الذي يخوض بطولته الفنان القدير خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

ويعد مسلسل "راجعين ياهوا" من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

نور في مسلسل ضل راجل

وشاركت نور بالسباق الرمضاني الماضي والتي تدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

والمسلسل من إخراج أحمد صالح، وتاليف الكاتب أحمد عبدالفتاح، وبطولة الفنانين ياسر جلال، نور، نرمين الفقي، محمود عبد الغني، إيهاب فهمي.

نجوم الفن يمازحون الجمهور بمناسبة العام الجديد

وحرص نخبة من نجوم الوسط الفني على تهنئة جمهورهم ومحبيهم، متمنين لهم سنة سعيدة.

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، الفنان أحمد الفيشاوي، الذي مازح متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلًا: "كل سنة وأنتوا بألف صحة وسعادة.. أشوفكوا السنة الجاية إن شاء الله".

وبرفقة نجله، تمنى الفنان محمد كيلاني لمتابعيه تحقيق كل ما يتمنوه، حيث نشر صورة جديدة تجمعه بصحبة نجله على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا:" سنة سعيدة جديدة 2022.. كل سنة واحنا طيبين ويارب نحقق كل اللي بنحلم بيه".