/669512/الرئيس-السيسي-يهنئ-شعب-مصر-والأمة-العربية-بحلول-العام-الجديد

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، بتهنئة الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر والأمة العربية بحلول العام الجديد

جاء ذلك عبر حسابه الرسمي فيسبوك قائلا:" أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير".

هذا وقدمت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد.

عام خير وسلام واستقرار.. انتصار السيسي تهنيء الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد

جاء ذلك عبر صفحتها الشخصية فيس بوك، قائلة:" أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذي نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر.

كل عام وشعب مصر بخير".