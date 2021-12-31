جدة - نرمين السيد - وقال أحد العمال: "بتمنى السنة الجديدة تكون سنة سعيدة علينا، ونحقق إنجازات لينا وبتمنى الخير لجميع العاملين"، وأضاف آخر: "أتمنى السنة الجديدة العاصمة تكون أحسن، وبقول للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى كل سنة وأنتم بخير".
وعلق شنودة ناجى أحد العاملين، إنه يتمنى خلال العام 2022 افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، كما هنأ الشعب المصرى بالعام الجديد.
فى حين قال آخر: "إحنا مبسوطين بالشغل مع انتظار الافتتاح الرئاسى"، وعلق آخر: "إحنا شغالين وردتين كل وردية 12 ساعة، الشغل صبح وليل"، وعقب أحد العمال المسيحيين: "إحنا مضغوطين فى الشغل، والعمل عبادة".
وغنى العمال، فى جو تسوده البهجة والسرور أغنية "يا أحلى اسم فى الوجود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على أنغام يا أحلى اسم فى الوجود.. العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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