غدا.. تعطيل الدراسة بجميع مراحل التعليم دون الجامعى فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة غدا السبت، بجميع مراحل التعليم دون الجامعى.



جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة غدا السبت، بجميع مراحل التعليم دون الجامعى. جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب.

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