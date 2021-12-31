جدة - نرمين السيد - وشهدت منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفال عدد من العمال بالعام الجديد، بالغناء وترديد الأغانى الوطنية. ويقع البرج الأيقونى فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر. وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بـ3 مليارات دولار. ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (cscec) الصينية وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز تستعرض احتفال العاصمة الإدارية بـ 2022.. إضاءة البرج الأيقونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.