احتفالات الأطفال فى غرب سهيل بأسوان بالعام الجديد 2022 «فيديو»

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية إكسترا نيوز، تغطية خاصة لاحتفالات العام الميلادى الجديدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان.



جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية إكسترا نيوز، تغطية خاصة لاحتفالات العام الميلادى الجديدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان. وعرضت إكسترا نيوز لقطات من احتفال الأطفال فى غرب سهيل على وقع الأغانى النوبية.

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