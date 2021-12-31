العاملون بالعاصمة الإدارية: فخورين باللى بنعمله وبنحكى لولادنا عن الإنجاز

جدة - نرمين السيد - وتحدث العاملون بالعاصمة الإدارية الجديدة، معبرين عن أمنياتهم فى العام الجديد. كما أعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم فى إنجاز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنهم فخورين بعملهم، وعندما يذهبون لمنازلهم يحكون لأبنائهم هذه الإنجاز.



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