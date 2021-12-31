رقص أسوانى على أنغام العام الجديد فى ميدان المحطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون على ميدان المحطة بأسوان للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، وسط جو تسوده البهجة والسعادة. ولم تمنع برودة الطقس المواطنين من الخروج والاحتفال برأس السنة.

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