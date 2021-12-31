إكسترا نيوز ترصد احتفال العمال المصريين فى إعادة إعمار غزة بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال أحد العمال ويدعى يوسف عيد: "بهنئ الشعب المصرى بالعام الجديد، وإحنا بنفتخر بشغلنا فى غزة"، فى حين قال كريم كمال: "بنتشرف بوجودنا فى بلادنا التانية فلسطين، وفخورين بإعمارها، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى اللى خلانا نكون موجودين هنا، كل سنة ومصر والأمة العربية بخير".

فى حين قال إياد حماد: "بفتخر بشغلى فى إعمار غزة، وبشكر الشعب المصرى كتير"، وقال موسى عودة: "إنه متواجد منذ 20 يوما فى غزة، وفلسطين دولة عربية وبيشرفنا إننا بنساعدها وكل ده بفضل الرئيس السيسى، إحنا مش حاسين إننا فى دولة غريبة".