بهجة وغنا وتفاريح.. إكسترا نيوز ترصد احتفالات أهالى الأقصر بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - ورصدت فضائية "إكسترا نيوز"، احتفالات المصريين فى الأقصر بالعام الجديد، فى جو تسوده البهجة والفرح. يأتى ذلك فى إطار تغطية "إكسترا نيوز"، لاحتفال المحافظات المختلفة فى مصر بالعالم الجديد.

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