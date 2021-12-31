محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى برقيته: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب وأن تتواصل مسيرة العطاء الوطنى نحو المزيد من التقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة".
كما أرسل محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء.
كما بعث الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد جاء نصها: "أتقدم لفخامتكم بأطيب التهانى القلبية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، متمنيًا أن يحفظ الله مصرنا قيادة وشعبًا ويعيده علينا بالخير والسلام"، متمنيًا أن يشهد العام الجديد إنجازات جديدة تضاف لسلسلة الإنجازات التى لاتزال تتحقق على أرض الدولة المصرية وازدهارًا جديدًا تحت قيادة الرئيس.
كما بعث رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤوساء الجامعات، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيًا الله أن يحفظ الوحدة الوطنية المصرية ويديم على الوطن الأعياد.
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