إكسترا نيوز تنقل احتفالات المصريين.. فرحة مبهرة للعمال في العاصمة الإدارية

عرض برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول احتفالات العمال المصريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالعام الجديد.

وردد العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، نشيد "نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر"، وأغنية "تسليم الأيادى".

وأعرب العمال المصريين عن تفاؤلهم بالعام الجديد، مؤكدين أن أمنيتهم في العام الجديد افتتاح العاصمة الإدارية الجديد، وتنفيذ كل المشروعات داخلها.

وعام 2022 هو عام الحسم للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تكون الحكومة انتهت بشكل كامل من الانتقال الرسمى للعاصمة الإدارية، والتى بدأت بشكلٍ مرحلى الشهر الجارى، وتم عقد أول اجتماع للحكومة مقر مجلس للوزراء.

سيشهد عام 2022 عدد من الإنجازات منها بدء تشغيل المونوريل لنقل الموظفين والمرتدين على العاصمة الإدارية، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية والفيلات التى تم طرحها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى بدء تسويق منطقة الاعمال المركزية خارج مصر والتى تضم 20 برجا ما بين إدارى وتجارى وسكنى، وتستهدف الحكومة جذب شركات وعلامات تجارية عالمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع المشاهدون مشاهد من إضاءة البرج الأيقونى في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالا بالعام الجديد 2022.