البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروش الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشددت مديرية أمن الإسكندرية الإجراءات الاحترازية فى محيط الكنيسة وفرض كردون أمنى فى محيط الكنيسة، ووضع بوابات إلكترونية والتأكد من هوية المصلين بإبراز البطاقة الشخصية. كما فرضت الكنيسة المرقسية إجراءات احترازية مشدده ووضع علامات للجلوس حفاظا على سلامة المصلين وفق العدد المسموح به داخل الكنيسة وبالحجز المسبق. ويشارك قداسة البابا تواضروس الثانى القداس القمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، الأنبا بافلى أسقف عام الشباب وكنائس المنتزه، الأنبا هيرمينا، أسقف كنائس قطاع وسط، والأنبا إيلاريون أسقف كنائس قطاع غرب زراعة الكنيسة المرقسية، وعدد من الآباء الكهنة فى الكنيسة.

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