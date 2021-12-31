/669514/ماريتا-عاصي-الحلاني-أبي-غيور-ولأننا-نعرف-ذلك-لا-نجعله-يغار

تحدث الفنان عاصي الحلاني عن علاقته الأسرية وكيفية التعامل معاها بجانب الحياة المهنية، موضحًا أن البيت بيكون في مشاعر من جانب الراجل والمرأة، وكل شخص له دور مهم في بناء الأسرة.

دوت الخليج

عاصي الحلاني أنا بغير على زوجتي وأولادي

وقال عاصي الحلاني خلال برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة أون:" أنا بطبعي غيور علي زوجتي وأولادي وهم يعرفون طبعي لذلك زوجتى دائمًا تتصرف بطريقة لا تجعلني أغار".

وتابع في حديثه:" البيت يتكون من رجل وامرأة وكل منهم لديه مشاعر، فالمرأة تلعب دورا مهما في العائلة لذلك لابد أن يكون هناك ارتباط أسري حتي تكون عائلة سعيدة، فهذه المشاعر لابد أن تكون متبادلة بين الطرفين".

وبشأن الغيرة الأسرية التى تحدث عنها الفنان عاصي الحلاني: " أكدت ابنته ماريتا أنه بالفعل غيور ولأننا نعرف ذلك لا نجعله يغار".

ماريتا عاصي الحلاني في رمضان 2020

وصرحت ماريتا عاصي الحلاني عن تجربة التمثيل التي خاضتها قائلة: " تجربتي مع التمثيل فى 2020 كانت رائعه علي الأخص أيام التصوير، وأخذت دروسًا في التمثيل قبل البدء".

ومن الجانب الأخر، أشار عاصي الحلاني عن تجربته التمثيلة، بأنه بدأ على المسرح وخاض تجربة تلفزيون واحدة كان مسلسل سوري لبناني، ولم يكرر التجربة "لأن التمثيل ليس سهلاً لأنه يستغرق وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا".

عاصي لم يحضر ولا ولادة من أبناه

تحدث الفنان عاصي الحلاني لأول مرة عن امتناعه عن حضور ولادة أولاده الثلاثة، رغم حرصه على حضور ولادة فرسته، الأمر الذي جعل زوجته تغار من فرسانه.

وقال عاصي الحلاني عن تواجده في ولادة أبناه: "الظروف منعني من حضور ولادة أبنائي الثلاث، كنت موجود في مارينا في حفل بمصر، ودانا كان عندي حفل في أمريكا وكندا وشوفتها بعد شهر، وليد كان عندي حفل في أمريكا".

عاصي الحلاني ومواقف مثيرة مع نجوم كبار

وتحدث عاصي الحلاني أيضا، عن رسائل بعض النجوم المصريين الكبار له بعد مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر في بداية تألقه، مشيرا إلى أنه تغني مع ورده في أول زياره له في مصر.

وقال متحدثا عن وردة: «أول مابتديت أجي مصر، غنيت مع وردة ولما شفتني وأنا بغني على المسرح قالتلي متغيرش حاجة فيك انت جميل زي مانت».

ثم انتقل بالحديث عن فريد شوقي، فقال: «فريد شوقي، كان حاضر وأنا بغني أغنية لبنانية، وأما كنت بغيب عن نظره شوية كان يقولي «خد تعالى هنا أنا عايز أشوفك».

وأضاف: «كنت ديما بشارك في احتفالات أكتوبر وأي حفلات في مصر، واشتكرت في حفلات تنشيط السياحة في سيناء».

حفل عاصي الحلاني برأس السنة

من ناحية أخرى، يستعد اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022