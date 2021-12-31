/669516/تامر-حسني-الناس-انتقدتني-في-بدايتي-عشان-فتحة-القميص-واحترمتهم

حل الفنان تامر حسني ضيفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، والذي تحدث خلالها عن حبه للتطوير وتقبله للانتقادات السلبية التي يتعرض لها من قبل جمهوره.

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وقال تامر حسني خلال البرنامج: «انا مصمم ومركز جداا اني أبقى مختلف، وأطور من نفسي وبحب أسمع الحاجات السلبية وأغيرها فمينفعش أعاند».

وتابع: «أول ما طلعت كنت بفتح القميص متأثر بأحمد رمزي، والجمهور انتقدتي، فمبقتش أعمل كدة».

حفل تامر حسني بدبي

واستقبل تامر حسني فور وصوله دبي، المنتج والمخرج صلاح الياسري، الذي فجر وعدًا بمفاجات عديدة سيشهدها الحفل المقرر إحياءه غدًا.

فيما أكد تامر حسني على حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

من جانبه، شهد حفل تامر حسني بالمنارة حضور جماهيري ضخم، والذي صاحبه العديد من المواقف الطريفة التي أعطت للحفل مذاق خاص.

في البداية، قدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: :مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، قسمة ونصيب”، وغيرها من الأغنيات التي طالب بها الجمهور.

تامر حسني يدعم المواهب الشابة

ثم بدأ في استعراض بعض المواهب الشابة للغناء معه على المسرح، ودعمها للخروج للنور، منها فتاة شابة تدعى مريم أبو الحجر، والتي غنى معها أغنيته الشهيرة "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.، ثم قدم أغنية "come back to me" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بقوة.

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على نفس السياق، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع.