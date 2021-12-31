داود عبد السيد يعلن اعتزاله الإخراج نهائيًا لهذا السبب

/669517/داود-عبد-السيد-يعلن-اعتزاله-الإخراج-نهائيا-لهذا-السبب

أعلن المخرج الكبير داود عبد السيد اعتزاله الفن ومجال الإخراج نهائيًا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك القرار جمهور السينما والدراما المصرية في الوقت الحالي.

دوت الخليج يرصد اعتزال المخرج داود السيد وأسباب ذلك القرار.

سبب اعتزال داود السيد الإخراج

وقال داود عبد السبد خلال لقائه ببرنامج «في المساء» الذي يقدمه الإعلامية قصواء: " أنا خلاص اعتزلت، ومقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليًا، هذا تيار آخر، وأنا أفضل دائما إن تمويل الفيلم يأتي من تذكرة السينما".

وتابع: "الجمهور السابق كان جمهور طبقة وسطى بشرائح، وكان عنده هموم واهتمامات، والسينما التي كانت تقدم كانت تخاطب هذه الاهتمامات".

وأضاف داود عبد السيد: "جمهور اليوم يدفع أكتر من 70 و100 جنيه ويمتلك سيارة، وليس لديه اهتمامات، ويبحث عن التسلية، والسينما تقدم له هذه التسلية، إنما الجمهور القديم ميقدرش يروح السينما إلا في الأعياد مثلا، أنا شخصيًا في كذا سينما في القاهرة عمري ما روحتها وتكلفتها كبيرة جدًا".

ووقع اختيار المخرج الكبير داوود عبد السيد على برنامج «في المساء مع قصواء»، للظهور من جديد رغم رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة.

وحرص داود عبد السيد على توجيه الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى ذو مغزى للمشاهدين.

دادو عبد السيد يكشف أسرار عن مسيرته الفنية

و تحدث المخرج الكبير خلال الحلقة بجرأة كبيرة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية، بدًا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

وتطرق المخرج الكبير خلال وجوده في صالون برنامج المساء مع قصواء لفلميه الصالعيك والكيت كات، وسر اختياره واصراره على أن يكون دور الشيخ حسني من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم الصعاليك واسناد الدور لعبد العزيز.

كما تحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم ١٠٠ فيلم من مهرجان دبي.

السيرة الفنية لداود عبد السيد

داود عبد السيد بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك قرر خوض تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد فأخرج عدة أفلام تسجيلية قبل شروعه في إخراج الأفلام الروائية فقدم : "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، "العمل في الحقل" (1979)، "عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980).

داوود عبد السيد قدم للسينما 9 أفلام هي : "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).