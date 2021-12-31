/669518/صور-مستقبل-وطن-بالمحافظات-قوافل-وتطعيم-وتوزيع-شنط-حماية-طبية-ضد-كورونا-وتكريم-أوائل-الطلبة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الجمعة، سواء توزيع شنط حماية طبية، وتنظيم قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتواصل مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

والبداية جاءت في محافظة القاهرة، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة، في حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة والذي ينظمها الحزب على مستوى مدارس محافظة القاهرة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، وتم تكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات والميداليات وكأس التفوق في المراحل التعليمية المختلفة، وجاءت نتائج المسابقة كالتالي: فازت إدارة المطرية التعليمية بالمركز الأول المرحلة الابتدائية، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثاني، وحصدت إدارة عين شمس التعليمية المركز الأول في المرحلة الإعدادية، وإدارة عابدين في المركز الثاني.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مدينة رأس البر بالحزب، فعالية بتوزيع شنط حماية طبية على المواطنين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما قام الشباب تحت قيادة أمانتي العمل الجماهيري والمجالس المحلية، خلال التوزيع، بتوعية المواطنين والتأكيد على كيفية التعامل لمواجهة انتشار العدوي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود الحزب، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب حيث تم توزيع غطاء الشتاء على اهالينا البسطاء من خلال فرق عمل الحزب بمركز اطسا، حيث تم التوزيع بقرية شدموه ومعجون وقرية الجعافرة، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، ودعم ومساندة الدولة الوصول للأسر الأكثر احتياجا ولغير القادرين.

وفي محافظة جنوب سيناء، نظمت أمانة مدينة دهب، حفل لتكريم أوائل الطلاب من المشتركين في مسابقة أوائل الطلبة، وعرض الحفل فيلم تسجيلي عن المسابقة منذ اليوم الأول لتوقيع بروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن و وزارة التربية والتعليم مرورًا بالتجهيزات حتي حفل الختام وتضمن الاحتفال توزيع شهادات تقدير وجوائز عينية، ومكافآت مالية للطلاب من المدارس الحاصلة علي المركز الأول مدرسة الشهيد ياسر الحديدي الابتدائية ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، كما تم تكريم المراكز الثانية علي مستوي الإدارة التعليمية بالمدينة، وفي نهاية الحفل كرمت أمانة الحزب بالمدينة لجنة إدارة المسابقة الُمشكلة من أمانة الحزب لإدارة مسابقة اوائل الطلبة بالمدينة.

وفى محافظة الجيزة، واصلت مراكز واقسام المحافظة، احتفالاتها فى أجواء كرنفالية مع ختام مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة بكافة المراحل التعليمية، وتواصل حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز المحافظة.

وفي محافظة بني سويف، أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة على مستوى إدارة بني سويف التعليمية، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمراحل التعليم " الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" عن فوز مدرسة شجرة الدر الابتدائية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية بالإدارة، وفوز مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية بالإدارة، وفوز مدرسة الثانوية الجديدة بنات بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بالإدارة.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة أول المحلة الكبرى، أول قافلة طبية متخصصة في مجال الأطفال، بعد صلاة الجمعة، حيث شملت القافلة الطبية جميع التخصصات والكشف بالمجان، وعلى جانب أخر، نظمت قوافل متنقلة وثابتة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعة أولي وثانية، وأيضا تسجيل الراغبين في التطعيم وتسهيل عملية التطعيم لهم في المراكز الصحية، ومقرات أمانات المراكز.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.