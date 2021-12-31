بجوار شجرة الكريسماس.. أهالى مصر الجديدة يحتفلون بـ2022

جدة - نرمين السيد - ومن بين المناطق التى تم رصد الاحتفال فيها، منطقة مصر الجديدة، وحرص المواطنين على التواجد بمحيط شجرة عيد الميلاد بمنطقة الكوربة للاحتفال بالعام الجديد.
ولم تمنع برودة الطقس المواطنين عن الخروج والاحتفال بالعام الجديد 2022.
يأتى ذلك فى إطار تغطية "إكسترا نيوز"، لاحتفال المحافظات المختلفة فى مصر بالعالم الجديد.
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