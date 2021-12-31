جدة - نرمين السيد - قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك استعداد للتعامل مع مياه الأمطار منذ أمس، موضحًا أنه تم عمل تطهير لشبكات الصرف الصحى.





وأضاف فى حديثه لـ "دوت الخليج"، أنه صباح اليوم انعقدت غرف العمليات لمواجهة الطقس السيئ التى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد، مشيرا إلى أنه بمجرد إعلان الأرصاد لحالة الطقس رفعت الشركة درجة الاستعداد القصوى والطوارئ وانتشرت المعدات على جميع المحاور والميادين الرئيسية، كما انتشرت فرق الطوارئ لاستقبال الطقس. وذكر أن سماء القاهرة والجيزة شهدت أمطار خفيفة وبعد الساعة 2 ظهرا تساقطت الأمطار بكثافة أسفرت عن تراكم مياه فى بعض الأمكان وجارٍ سحب المياه المتراكمة الموجودة بالقرب من الكبارى والأنفاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر-متحدث مياه الشرب بالقاهرة والجيزة: نعمل بقوة لمواجهة تداعيات الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.