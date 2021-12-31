تامر حسني: «بسعى إن أكون فنان شامل..و90 % من أفلامي تألفي» 

/669520/تامر-حسني-بسعى-إن-أكون-فنان-شاملو90--من-أفلامي-تألفي

تحدث الفنان تامر، عن سعيه المستمر في تطوير ذاته، ورغبته وحبه في أن يكون فنان شامل، مشيرا إلى أنه ينتج ويلحن أعماله بنفسه.

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وقال تامر حسني خلال لقائه ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «طول عمري كنت عايزة أبقى فنان شامل، فبقيت بكتب لنفسي ، وألحن لنفسي وبغني».

وأضاف: «خدت جائزة من الولايات المتحدة إن الحالة دي أول مرة تحصل، بغني وبلحن وبكتب وبنتج، وبمثل وفيه أفلام إنتاجي و 90٪ من أفلامي من تأليفي».

وأضاف: «انا بتسط أما الاقي الناس مبسوطة».

مواقف طريقة لتامر حسني بحفله في المنارة

شهد حفل تامر حسني بالمنارة العديد من المواقف الطريفة والمثيرة منها قيام تامر حسني بتلقي هاتف أحد المعجبين وسط الجمهور كي يلتقط معه صورة "سيلفي" وعندما استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف مما اضطره بالرد علي صديق المعجب كي يتمكن من التصوير قائلا : " معاك تامر حسني يا سيف" وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور ممن رددوا " تامر حسني رد عليك يا ابن المحظوظة" .

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على نفس السياق، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع.