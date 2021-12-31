/669521/داود-عبد-السيد-يفتح-النار-على-عادل-إمام-زعيم-في-إيه-هو-ليس-الأفضل

استضافت الإعلامية قصواء الخلالي، المخرج الكبير داوود عبد السيد عبر برنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc» وذلك اليوم الجمعة في رأس السنة الميلادية.

دوت الخليج يرصد هجوم داود عبد السيد على الزعيم عادل إمام.

داود عبد السيد يهاجم عادل إمام

وهاجم داود عبد السيد خلال الحلقة الزعيم عادل إمام قائلًا: "عادل إمام زعيم في إيه؟ فين الزعامة هو ليس الأفضل بس أكيد عنده جوانب كويسة، وهو ذكي جدًا وعمل فيلم الأفوكاتو وكان فيلم مهم ولم يتكرر، وطبعا فيلم الحب في الزنزانة".

وتابع: "أنا مبحبش الألقاب زي الزعيم ونجمة الجماهير، دة كلام فارغ وأنا ليا ويهمني الممثل بموهبته واختياراته بعيدًا عن أي ألقاب، والألقاب دي عبارة عن تسويق تجاري للفنان مش للعمل الفني نفسه".

وأضاف: "عادل إمام لديه اتجاه واضح ومقتنع به، وعندما قدم فيلم الحريف، لم يكن راضيًا عنه وهو عنده وجهة نظر في التعامل مع السينما والجمهور، وطبعا عادل عمل إنجازات كبيرة، وهو موهوب بس مش الأفضل، لأن دي حاجة نسبية الأفضل ليا مش الأفضل لحد تاني".

داود عبد السيد في برنامج «في المساء مع قصواء»

ويعود داود عبد السيد بهذة الحلقة للإعلام المصري وذلك بعد غياب سنوات من العزلة التي قضاها.

ووقع اختيار المخرج الكبير داوود عبد السيد على برنامج «في المساء مع قصواء»، للظهور من جديد رغم رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة.

وحرص داود عبد السيد على توجيه الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى ذو مغزى للمشاهدين.

دادو عبد السيد يكشف أسرار عن مسيرته الفنية

و تحدث المخرج الكبير خلال الحلقة بجرأة كبيرة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية، بدًا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

وتطرق المخرج الكبير خلال وجوده في صالون برنامج المساء مع قصواء لفلميه الصالعيك والكيت كات، وسر اختياره واصراره على أن يكون دور الشيخ حسني من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم الصعاليك واسناد الدور لعبد العزيز.

كما تحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم ١٠٠ فيلم من مهرجان دبي.

السيرة الفنية لداود عبد السيد

داود عبد السيد بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك قرر خوض تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد فأخرج عدة أفلام تسجيلية قبل شروعه في إخراج الأفلام الروائية فقدم : "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، "العمل في الحقل" (1979)، "عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980).

داوود عبد السيد قدم للسينما 9 أفلام هي : "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).