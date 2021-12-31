«جمعت أي كلام عشان أكملها»..تامر حسني يكشف كواليس أغنية «يا بنت الإيه»

/669523/جمعت-أي-كلام-عشان-أكملهاتامر-حسني-يكشف-كواليس-أغنية-يا-بنت-الإيه

كشف الفنان تامر حسني، لأول مرة كواليس أغنيته الشهيرة «يا بنت الإيه»، التي حققت نجاحًا ساحقًا بعد طرحها في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه أعدها في ساعات بعدما سُربت جميع أغنيات ألبومه «مكنتش مبين».

دوت الخليج

وأوضح تامر حسني خلال لقائه مع منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» المذاع عبر قناة cbc مازحا: «في حد سرق الألبوم، بس مكنش يقصد، تقريبا كان خاطب جديد وكل شوية يمسي على خطيبته وهي تمسي على الجامعة، لحد ما الألبوم كله اتسرب ومبقاش فيه حاجة جديدة ننزلها».

وتابع حسني حديثه عن كواليس أغنية «يابنت الإيه»، وكيف جاءت: «طلبت من نصر إنه يوقف طباعة الألبوم على أمل إني أعمل أغنية جديدة ترجع الألبوم يتسمع، وروحت لأمير قولتله عايزة أعمل أغنية دلوقتي حالا ومش عارف هي إي».

موقف طريف بين تامر حسني ونصر محروس بسبب أغنية «بنت الإيه»

واستكمل تامر حديثه: «بدأت أجمع أفكاري واحط أي كلام لحد ما كونت جملة وجن فيها يابنت الايه لحد ما لاقي مكانها حاجة، وفضلنا ندور لحد ما ملقناش فسيبناها».

وأضاف: «بعد ما عملنا الأغنية، نصر دخل يزعق عشان يطبع الأغنية، فبدأت ألف الأغنية ليه عشان مش لاقي حاجة أقولها، وهو قام قايلي الله اي الحلاوة دي».

تحديات تامر حسني للوصول للشهرة

وكشف تامر حسني خلال البرنامج تحدياته للوصول للشهرة، فقال: «انا مصمم ومركز جداا اني أبقى مختلف، وأطور من نفسي وبحب أسمع الحاجات السلبية وأغيرها فمينفعش أعاند».

وتابع: «أول ما طلعت كنت بفتح القميص متأثر بأحمد رمزي، والجمهور انتقدتي، فمبقتش أعمل كدة».

واستكمل: «طول عمري كنت عايزة أبقى فنان شامل، فبقيت بكتب لنفسي ، وألحن لنفسي وبغني».

وأضاف: «خدت جائزة من الولايات المتحدة إن الحالة دي أول مرة تحصل، بغني وبلحن وبكتب وبنتج، وبمثل وفيه أفلام إنتاجي و 90٪ من أفلامي من تأليفي».