/669524/كارلوس-كيروش-التركيز-في-العام-الجديد-على-كأس-العالم-من-أجل-إسعاد-الجماهير-المصرية-صور

حرص كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر توجيه رسالة للجماهير المصرية قبل نهاية عام 2021 وحلول 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كارلوس كيروش عبر تويتر "مع نهاية هذا العام أتمنى أن يكون العام القادم سعيد على الجميع ومليئ بالسلام والمحبة والصحة الجيدة".

وزاد "أتحدث عن مصر في رسالة خاصة، فهذا العام هو عام كأس العالم وحان الوقت للعمل سوياً من أجل الوصول للهدف المنشود والتركيز عليه".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة".

وكان معسكر منتخب مصر قد بدأ أمس الخميس معسكرة الاعدادي لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تنطلق في التاسع من يناير المقبل.

محمد صلاح: كارلوس كيروش مش واثق في نفسه.. وهناك توازنات في الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ليس لديه أي أهمية حاليا وأدواهم معدومة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك توازنات في الجهاز المعاون في منتخب مصر، وكان هناك هجوم شديد على المساعدين بإستثناء عصام الحضري".

وتابع "الجهاز الفني الوطني أو المساعدين هم من يخافوا على مصلحة الشعب المصري والكرة المصرية عكس الأجنبي، والمدرب الذي لم يأخذ رأي المدرب المساعد هو غير واثق في قدراتة الفنية، ونفس الأمر يحدث مع كارتيرون مدرب الزمالك".

كارلوس كيروش

وواصل "لو أنا مكان ضياء السيد أو محمد شوقي، لرحلت عن الفريق فوراً، لأنهم ليس لديهم أي صلاحيات فنية، ورحلت عن تدريب الزمالك بعدما تواجد فيريرا لأنني كنت مدير فني للقلعة البيضاء، وكأس العرب كانت بطولة جيدة للغاية وأفضل من أمم أفريقيا".

واختتم "مصر لعبت 3 ماتشات قوية في كأس العرب ولم نحقق الفوز في أي مباراة منهم، والمباريات الضعيفة حققنا الفوز فيها، وإيهاب جلال يستحق تدريب منتخب مصر وعلي ماهر وعماد النحاس".